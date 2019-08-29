РИАМО - 29 авг. Арт-художники нарисовали граффити площадью 140 квадратных метров на фасаде детской библиотеки в Красногорске, само учреждение полностью усовершенствуют и откроют для посетителей 1 октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Теперь на стене здания на улице Пионерская можно увидеть нарисованные полки с книгами. Росписью занимались братья Сергей и Михаил Ерофеевы, чьему авторству также принадлежит граффити-портрет легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси в Бронницах.

«Привлекательный вид приобрела библиотека и внутри. Стены и потолки уже покрашены, светильники заменены, организован подиум. Сейчас ожидается поставка новой мебели. Она будет удобной для детей и необычной по внешнему виду. Ребят порадуют книжные полки в форме паровозика и букв», — говорится в сообщении.

Начальник управления культуры администрации муниципалитета Галина Ковалева рассказала, что перед началом работ в библиотеке проект обсудили с местным населением. На реализацию проекта из муниципального бюджета выделили порядка восьми миллионов рублей.

После обновления библиотеки изменится и ее формат. Его привели в соответствие со стандартами национального проекта «Культура».

Сейчас подход к организации работы библиотек сильно изменился: они стали досуговыми центрами. Там детей будут учить читать. По наблюдениям Ковалевой, это сейчас очень актуально.

В рамках проекта цифровой культуры в новом творческом сезоне в библиотеках Красногорска планируют проводить трансляции концертов, которые проходят в разных точках мира.