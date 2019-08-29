РИАМО - 29 авг. Полицейские задержали в подмосковном Клину 26-летнего местного жителя, который похитил у курьера интим-магазина заказанный товар на сумму свыше 60 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В полицию Клина поступило заявление от представителя интернет-магазина по продаже интимных вещей о том, что покупатель скрылся с товаром, который ему доставил курьер. Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении противоправных действий установили и задержали 26-летнего местного жителя, который сознался в содеянном», – говорится в материале.

В отношении молодого человека возбудили дело по статье «Кража». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчину поместили под подписку о невыезде.