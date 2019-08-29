РИАМО - 29 авг. Около 15 тысяч человек уже посетили музейный комплекс в селе Спас-Угол Московской области - родину писателя Михаила Салтыкова-Щедрина, усадьбу продолжат благоустраивать, сообщил глава Талдомского городского округа Владислав Юдин.

«У нас хорошо подготовлена инфраструктура, чтобы развивать туризм. Уже работают музейный комплекс, литературное кафе. Там проводятся интерактивные экскурсии, мероприятия. Мы хотим привлечь особое внимание к этому месту - родине Салтыкова-Щедрина. В два раза уже перевыполнили план по посещению усадьбы. Уже порядка 15 тысяч человек посетили музей после открытия, то есть с января», - сказал Юдин.

Он отметил, что при этом за 2018 год туристические объекты городского округа и проводимые в Талдоме мероприятия посетили рекордные для муниципалитета 145 тысяч человек. Так, районный праздник «Чистое небо» посетило около 35 тысяч человек. Всего на территории городского округа находятся 18 храмов и монастырей, три усадебных комплекса, центр по производству фарфора, комплекс особо охраняемых природных территорий – «Журавлиная родина».

«Подготовлена концепция развития туризма в городском округе. Планируется реставрация храма XVIII века, которую построила мать писателя. У нас создаются пешеходные зоны, открыта современная библиотека в Вербилках, на территории городского округа одни из лучших дорог», - подчеркнул Юдин.

Как заметил писатель, председатель Общественного совета министерства культуры РФ, лауреат премии имени Салтыкова-Щедрина Юрий Поляков, в городе и музее «витает гений места», а потому этому месту необходимо придать особый размах, в чем должен помочь в том числе союз писателей.

«На меня большое впечатление произвел и Талдом, и памятник очень хороший, и сам музей, который имеет особое, сакральное значение», - заключил Поляков.

По словам первого зампреда правления союза писателей России Игоря Янина, Салтыков-Щедрин является особым писателем для истории России, а потому музей должен быть современным и постоянно развиваться.

«То, что было раньше, и то, что стало сейчас. Появилась такая красотища (музейный комплекс – ред.), за год сделали. И памятник очаровательный поставили», - подчеркнул Янин.