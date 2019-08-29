РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 авг. Около 40 новых обустроенных контейнерных площадок для раздельного сбора отходов появится в городском округе Люберцы до конца октября текущего года, сообщил журналистам глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Мы запланировали до конца октября обустроить порядка 40 площадок с синими и серыми баками, работа в этом направлении ведется по заявкам жителей и управляющих организаций. На сегодня обустроено семь площадок, еще пять находятся в работе», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что территории для размещения контейнеров начали благоустраивать с 15 июля. На прошедшей неделе были оборудованы две площадки в Малаховке – на улицах Центральная и Заречная.

Работа по обустройству контейнерных площадок проводится совместно с региональным оператором по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск». Новая площадка для размещения контейнеров должна соответствовать определенным требованиям: быть крытой, с асфальтированной основой и таким же подъездом к ней.