РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. Сотрудники полиции подмосковного Подольска помогли подготовиться к школе 20 детям из неблагополучных семей, подарив им канцелярские наборы и мешки для обуви, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Сотрудники УМВД России по городскому округу Подольск совместно с членом общественного совета при УМВД Максимом Кругловым и общественными организациями Подольска провели социально-значимую акцию «Соберем детей в школу». Основная цель мероприятия – посещение семей, состоящих на профилактическом учете, а также поздравление школьников с наступающим новым учебным годом.

«В период проведения акции организаторы навестили 12 семей, где встретились с 20 школьниками. Стражи правопорядка и общественники подарили детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, канцелярские наборы и мешки для обуви со световозвращающими элементами», – говорится в сообщении.

Инспектор отдела по делам несовершеннолетних совместно с инспектором группы пропаганды ОГИБДД напомнили о правилах поведения в общественных местах, школе и на проезжей части.

Дети и их родители поблагодарили гостей за полезные подарки. Ребята пообещали полицейским слушаться родителей и педагогов, а при следующей встрече порадовать отличными оценками.