РИАМО - 29 авг. В трех муниципалитетах Московской области за один день обнаружили три тела без внешних признаков насильственной смерти, все трупы переданы в морги для проведения судебно-медицинского исследования, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«В 18:25 28 августа в Ногинске на улице Белякова в лесном массиве без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестной женщины 45-48 лет. Следователи проводят проверку по данному факту, приняты меры к установлению личности неизвестной», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что также в этот день в Звенигороде на улице Фрунзе в Москве-реке нашли без внешних признаков насильственной смерти труп неизвестного мужчины 50-55 лет. Его тело также отправили в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Третий труп нашли в Орехово-Зуеве на Центральном бульваре, неизвестному мужчине на вид 50-55 лет, его личность не установлена. Следователи проводят проверку по данному факту.