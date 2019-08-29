РИАМО - 29 авг. В деловом центре в Коммунарке начнут работать филиалы нескольких вузов, состоящих в коллаборации с профильными организациями, что обеспечит студентам производственную практику и дальнейшее трудоустройство, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

По словам руководителя департамента Владимира Жидкина, на данный момент переговоры о дальнейшем сотрудничестве идут с Российским государственным университетом правосудия, Московским политехническим университетом и Московским государственным университетом технологии и управления имени графа Кирилла Разумовского.

«В 2020 году планируется открыть первый корпус Московского финансово-промышленного университета «Синергия», – добавил Жидкин.

Он добавил, что поселок Коммунарка станет лидером в новой Москве по доступности образовательной инфраструктуры и количеству созданных рабочих мест.

По его словам, в поселке Коммунарка будет самая доступная образовательная инфраструктура и больше всего рабочих мест на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.

Так, в новой Москве появятся порядка четырех миллионов квадратных метров недвижимости, включая жилье, три школы и пять детских садов. В каждой школе смогут заниматься не менее 1200 ребят, а детские сады смогут одновременно смогут принять почти 1300 малышей. Также в округе будет до 70 тысяч рабочих мест.