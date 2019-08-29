РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. В подмосковном Подольске для воспитанников детского сада провели экскурсию по детской поликлинике и рассказали о важности вакцинации, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Воспитанники детского сада №32 Подольска побывали на экскурсии в детской поликлинике Подольской районной больницы в Кузнечиках. Экскурсию провела заведующий детской поликлиникой, врач-педиатр Любовь Топина.

«Ребята побывали в кабинете врача-педиатра, где им рассказали о том, как проводят осмотр грудных детей, определяют их рост и вес. Затем экскурсанты заглянули в прививочный кабинет, где узнали о важности вакцинации и о том, что прививки – это не страшно и не больно», – говорится в сообщении.

В кабинете массажа юным посетителям рассказали о проведении физиопроцедур, а самые находчивые воспользовались моментом и выступили не только наглядным пособием, но и успели получить небольшой сеанс расслабляющего массажа.

В больнице надеются, что такие экскурсии войдут в традицию и это позволит снизить уровень тревоги у детей при посещении медучреждений.