РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 авг. Детская книжная выставка «Остров книжных сокровищ» открылась в центре детского и семейного чтения подмосковной Балашихи, она продлится до конца сентября, сообщается на сайте управления культуры администрации муниципалитета.

«В центре детского и семейного чтения Центральной библиотечной системы имени Андрея Белого 28 августа начала работу книжная выставка «Остров книжных сокровищ». В последние дни лета ребята имеют возможность почитать книги не только по школьной программе, но и приключенческую литературу», – говорится в сообщении.

Выставка продлится до конца сентября текущего года. На ней представлены как знаменитые классические произведения Роберта Льюиса Стивенсона, Даниила Дефо, Луи Анри Буссенара, Джемса Кервуда, так и современные рассказы и повести Валерия Роньшина, Владимира Сотникова, Максима Каммерера и других.

Выставку можно посетить по адресу: микрорайон Железнодорожный, улица Пролетарская, дом №8.