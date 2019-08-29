РИАМО - 29 авг. Штраф 60 тысяч рублей назначили слишком назойливым коллекторам в Подмосковье, которые звонили должнице по нескольку раз в день, это является нарушением закона, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

«У жительницы Подмосковья образовалась задолженность по договору микрозайма перед микрокредитной организацией. Представители организации-кредитора <…> звонили должнице более двух раз в неделю, более одного раза в сутки, а также знакомым должницы, не сообщая при этом свои данные и намерения кредитора», — говорится в сообщении.

Действия коллекторов являются нарушением федерального закона «О защите прав <…> при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

ФССП составила протокол об административном правонарушении. Судья постановил признать микрофинансовую организацию виновной в совершении административного правонарушения и назначить штраф 60 тысяч рублей.