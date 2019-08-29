РИАМО - 29 авг. В деревне Мытники Рузского городского округа 22 сентября пройдет великое освящение храма Рождества Христова, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Предполагается, что чин освящения проведет митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении епископа Зарайского Константина, епископа Луховицкого Петра и клириков Московской епархии», - говорится в сообщении.

Принять участие в торжественном богослужении 22 сентября смогут все желающие. Начало намечено на 09:00.

Храм Рождества Христова был построен в Мытниках в 1740 году местным жителем — полковником Алексеем Гавриловичем Жеребцовым. Более чем через 100 лет к нему пристроили два придела — во имя мученика Харлампия, а также святителя Симеона Богоприимца и Анны-пророчицы.

Церковь была закрыта в советское время, в 1934 году. Алтарь был переоборудован под склад химических удобрений. Здание медленно увядало. Лишь в 2017 году храм попал в программу благотворительного фонда Московской епархии по возрождению порушенных святынь, тогда же началась реставрация.