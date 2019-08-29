РИАМО - 29 авг. Арбитражный суд Москвы поддержал решение Московского областного управления ФАС по жалобе ООО «Инвест гарант» о нарушении закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступила жалоба компании на действия аукционной комиссии при проведении электронных аукционов на организацию в 2018 году полноценного питания муниципальных образовательных учреждений бывшего Одинцовского района (сейчас это городской округ – ред.).

«По итогам рассмотрения ведомство признало жалобу ООО «Инвест гарант» необоснованной, но фирма не согласилась с указанным решением и обратилась в суд, который отказал ООО «Инвест гарант» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения УФАС Подмосковья», – говорится в сообщении.