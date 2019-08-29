РИАМО - 29 авг. В городском округе Домодедово открылся первый центр паллиативной помощи для детей, в хосписе уже работают 15 врачей и 20 медсестер, передает корреспондент РИАМО.

В церемонии открытия хосписа приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова и министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова.

«Наш президент поручил обеспечить необходимую помощь в становлении системы паллиативной помощи. Спасибо всем за большую работу, которая позволила открыть этот хоспис. Здесь подготовленный персонал, современные методики лечения. Мы будем помогать детскому хоспису», - сказал Воробьев.

Мухтасарова добавила, что на сегодняшний день в паллиативной помощи нуждается более 150 детей региона.

«На текущий момент на учете в Подмосковье стоит 151 ребенок, который нуждается в паллиативной помощи. Все детишки учтены, и мы готовы оказать им необходимую помощь. Мы располагаем таким фантастическим ресурсом, как сегодняшний детский хоспис, который мы открыли. Хоспис организован и оснащен с применением лучшего мирового опыта, лучшего оборудования и лучших профессионалов. Уже сейчас в составе хосписа работают 15 врачей, 20 медицинских сестер», - добавила Мухтасарова.

Кузнецова подчеркнула, что на сегодняшний день паллиативная помощь не просто медицинское сопровождение, но целый комплекс мер.

«Сегодня запрос на паллиативную помощь достаточно большой. Сегодня мы уже не говорим о паллиативной помощи как только о медицинском сопровождении - это целый комплекс мер. Сегодня выделяются средства на паллиативную помощь. Я считаю важным, что сегодня здесь еще и ресурсный центр, который готовит специалистов, которые несут миссию помощи детям и служат людям», - заключила Кузнецова.