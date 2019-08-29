РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 авг. Российский фильм «Ван Гоги» покажут в летнем кинотеатре Пестовского парка в микрорайоне Железнодорожный Балашихи 8 сентября, перед началом киноленты пройдет творческая встреча с актером Евгением Ткачуком, сыгравшим одну из ролей в фильме, сообщается на странице дирекции парков Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

«Сентябрь летнему кинотеатру не помеха! 8 сентября на сцене в Пестовском парке состоится показ художественного фильма «Ван Гоги», а также творческая встреча с российским актером Евгением Ткачуком. Всех ждем!», – говорится в сообщении.

Начало встречи в 19:00, показ фильма пройдет в 20:00.

«Ван Гоги» – российский драматический фильм режиссера Сергея Ливнева. В российский прокат картина вышла в марте 2019 года. Актеры и создатели фильма получили несколько наград российской кинопремии «Ника» по итогам 2018 года.