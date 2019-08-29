РИАМО – 29 авг. Конкурс на поступление в училища Минобороны РФ в 2019 году составил 3,6 человека на место, экзаменационные задания по предметам имели повышенный уровень сложности, сообщает Федеральное агентство новостей.

Начальник Главного управления кадров Минобороны России, генерал-полковник Виктор Горемыкин рассказал, что самый высокий конкурс — в Кызылском президентском кадетском училище — в среднем 7,8 человека на место. Среди девочек конкурс больше —10,6 человека на место, а среди мальчиков - шесть на место. В Кемеровском президентском кадетском училище — 5,8 человека на место, в Московском суворовском военном училище — пять человек.

«Позитивный результат наборной кампании в текущем году обусловлен рядом факторов, таких как устойчивая динамика роста престижа Вооруженных сил России и привлекательности военной службы, налаженная организация, и, конечно же, социальный пакет военнослужащего», — сказал Горемыкин.

Он добавил, что увеличению количества желающих поступить помогают ежегодные акции «Есть такая профессия — Родину защищать!».

В прошлом году конкурс на поступление в училища Минобороны в среднем составлял 3,3 человека на место.