РИАМО - 29 авг. Шесть автомобилей столкнулись в Подмосковье, погиб один человек, трое пострадали, обстоятельства выясняются, сообщил РИАМО в четверг дежурный офицер регионального главка МВД России.

«На 328 километре трассы А-108 произошло попутное столкновение шести автомобилей, погиб один человек, трое пострадали, среди пострадавших один ребенок», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства аварии выясняются.

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