РИАМО – 29 авг. В России с 1 сентября более 12 тысяч курсантов начнут обучение в 35 вузах России, военных специальностей в учебных заведениях в общей сложности насчитывается 276, пишет в четверг Федеральное агентство новостей.

«Анализ результатов «наборной кампании» показал увеличение количества граждан, изъявивших желание поступить в вузы по сравнению с 2018 годом. Конкурс составил до 9,2 человек на одно учебное место, а среди девушек — более 27 человек», — рассказал начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он добавил, что стабильно высок интерес к обучению в Военно-медицинской академии, Военной академии материально-технического обеспечения, Военном институте физической культуры. Конкурс в первых двух достигал в среднем 9,2 человека на место.

Среди вузов сухопутных войск наиболее востребованным является Новосибирское высшее военное командное училище. Также среди профессий набирает популярность военный летчик. Конкурс в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков вырос до 5,2 человек, что на 30% превышает показатели 2018 года. Высок спрос на эту профессию и среди девушек.

Горемыкин добавил, что из поступивших почти 7% закончили общеобразовательные учреждения с медалями. Экзамен по физподготовке 80% сдали на оценки «хорошо» и «отлично».