РИАМО - 29 авг. В Жуковском на МАКС-2019 прошел финал ежегодного конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли, названы его победители и призеры, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

На участие в конкурсном мероприятии было подано 50 заявок. В финал прошли шесть конкурсантов. В состав оргкомитета вошли первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов и другие эксперты.

«Необходимое условие развития современной фундаментальной и прикладной науки – активная исследовательская деятельность молодежи. Правительство Московской области поддерживает молодых ученых. Мы выделяем гранты для реализации инновационных проектов, поддерживаем через программу «Социальная ипотека», модернизируем инфраструктуру наукограда. Еще один эффективный способ помощи молодым ученым в поисковой работе – конкурс инновационных проектов», - сказал Хромов.

В ходе выступлений финалисты демонстрировали не только свои смелые творческие инициативы, но и практические шаги по их воплощению в жизнь. По словам Хромова, отличительной особенностью этого года стал акцент на такие актуальные темы, как обеспечение отдаленных районов Сибири, Дальнего Востока и Арктики современными летательными аппаратами, в том числе беспилотным, авиамобильность в городских агломерациях, новые композитные материалы.

Победителем признан проект «Грузовой беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки» инженера кафедры Ульяновского государственного технического университета Дениса Ястребова, второе место – у группы ученых института физики твердого тела РАН, представивших работу «Композит с алюминиевой матрицей и углеродным волокном». Бронзу завоевал представитель компании ООО «ИнтерОйл» (Москва) Владислав Кучин.

Конкурс организован Центральным аэрогидродинамическим институтом имени профессора Н.Е. Жуковского. В нем участвуют проекты авторских коллективов вузов, научных организаций и предприятий отрасли, в основе которых лежат перспективные результаты исследований и разработок, имеющие потенциал для коммерциализации в аэрокосмической отрасли. Премия за первое место составляет 200 тысяч рублей, за второе – 100 тысяч, за третье – 75 тысяч рублей.