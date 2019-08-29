РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 авг. Пешеходную дорожку к поликлинике и школе, расположенным в микрорайоне Дзержинского подмосковной Балашихи, планируют расширить до двух метров по просьбам жителей соседнего микрорайона ЦОВБ, работы проведут осенью текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Глава Балашихи Сергей Юров в четверг в ходе выездного совещания вместе с представителями администрации Балашихи, городской общественной палаты и совета депутатов, осмотрел территорию микрорайона ЦОВБ, пообщался с жителями и руководством воинских частей.

«Жители (микрорайона ЦОВБ – ред.) обращались ко мне на личном приеме по организации нормального пешеходного сообщения с соседним микрорайоном Дзержинского, где располагается школа, детский сад и поликлиника. Так как они пользуются инфраструктурой именно этого микрорайона, транспортное и пешеходное сообщение имеет особое значение. В этом году мы приведем в порядок пешеходную дорожку (около километра – ред.), которая идет через лес, расширим до двух метров для того, чтобы можно было ее механизировано убирать в течение зимнего периода», – сказал Юров.

Он добавил, что работы проведут осенью 2019 года. Кроме этого, по просьбе жителей изменят маршрут общественного транспорта до поликлиники в микрорайоне Дзержинского.

Также в 2019 году в микрорайоне ЦОВБ капитально отремонтируют дом №6. В план капитального ремонта на 2020 год включили дома №11 и №12.