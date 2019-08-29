РИАМО - 29 авг. Автомобилистам нужно быть внимательными, проезжая мимо учебных заведений, так как после долгого отдыха не все дети приспособились к учебному ритму, при этом часть из них ходит без взрослых, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Водителям необходимо соблюдать установленные скоростные ограничения, включать фары в светлое время дня, чтобы машина была хорошо заметна даже в плохую погоду. Родителей призвали напомнить своим детям правила дорожного движения – эффективнее всего будет показать им правильный пример поведения на проезжей части. Также стоит обратить внимание на перевозку детей, и обязательно пользоваться детскими креслами и ремнями безопасности», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что в ближайшие выходные ввиду высокой активности перед началом учебного года на дорогах Подмосковья ожидаются затруднения движения. Интенсивные транспортные потоки прогнозируются на подъездах к крупным торгово-развлекательным центрам в Химках, Мытищах, Реутове, Котельниках, а также на основных магистралях: Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Минском, Новорязанском, Волоколамском, Можайском шоссе.

Движение может быть затруднено на съезде с МКАД на платную дорогу М-4 «Дон», на пересечении автодороги А-108 и Старого Ярославского шоссе, а также М-1 «Беларусь» и Минского шоссе.

В День знаний ГИБДД Подмосковья усилит контроль безопасности и продолжит целевые оперативно-профилактические рейды на областных дорогах, направленные на предупреждение нарушений скоростного режима и правил перевозки детей.