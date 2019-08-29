РИАМО - 29 авг. В этом году в Подмосковье увеличилось количество студентов вузов – на учебу пойдут свыше 25 тысяч ребят, а в колледжах будут учиться почти 55 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

По словам Забраловой, в вузах будут учиться на 1 тысячу человек больше, чем в 2018 году. А в колледжи региона в сентябре пойдут 54,8 тысячи студентов, этот показатель остается стабильно высоким уже второй год.

«Все наши образовательные учреждения готовы открыть двери перед учащимися. Педагогическое сообщество уже наметило цели и задачи на следующий год. Буквально вчера в доме правительства Московской области прошла торжественная часть нашей традиционной августовки. Свыше 1 тысячи педагогов собрались на одной площадке», - добавила Забралова.

Всего в Подмосковье функционирует 49 колледжей и техникумов, а также шесть областных вузов.