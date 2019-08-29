РИАМО - 29 авг. В Москве со 2 по 9 сентября ограничат движение на нескольких улицах в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в честь Дня города, в основном перекрытия коснутся центральных улиц столицы, говорится в сообщении информационного центр транспортного комплекса Москвы.

Так, с 00:01 2 сентября до 22:00 5 сентября изменится схема движения по Малому Гнездовиковскому и Леонтьевскому переулкам, с 00:01 3 сентября до 22:00 5 сентября ограничения введут на Глинищевском переулке и Тверском проезде, а с 00:01 4 сентября до 22:00 5 сентября будет перекрыт проезд по Газетному и Никитскому переулкам.

Кроме того, с 5 сентября с 00:01 до 22:00 и с 08:00 9 сентября до 06:00 10 сентября будет перекрыт участок Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд и от Моховой до Тверской улицы. Также с 5 по 9 сентября для автомобилей полностью закроют Театральный проезд от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка, а также улицу Охотный ряд.

Также будет ограничено движение в Зеленограде. Там 7 сентября перекроют улицу Николая Злобина и Центральный проспект. Также 8 сентября будет изменена схема движения по участку улицы Скульптора Мухиной в Ново-Переделкине.

Кроме того, ограничения введут на площади Васильевский Спуск, на Большом Москворецком мосту и участку примыкающих к нему набережных, а также на улице Москворецкой.

Водителей призывали быть внимательнее и заранее планировать маршрут.