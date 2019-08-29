РИАМО - 29 авг. В понедельник, 2 сентября, в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция председателя Избирательной комиссии Московской области Ильи Березкина на тему: «О подготовке к выборам в органы местного самоуправления в Подмосковье, назначенным на Единый день голосования».

В ходе мероприятия планируется осветить следующие вопросы:

- Каковы результаты выдвижения и регистрации кандидатов?

- Как проходит досрочное голосование?

- Сколько наблюдателей ожидается на избирательных участках?

- Какие образовательные программы проводились в преддверии избирательной кампании?

- Как будут обеспечены меры безопасности в местах массового пребывания избирателей? И так далее.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская», м. «Хорошевская»).

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