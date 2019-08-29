РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 авг. Мусор возле автобусной остановки на улице Третьяка в подмосковной Балашихе убрали после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона Авиаторов написал на портал жалобу на плохую уборку на остановочном павильоне вблизи дома №1 по улице Третьяка. Он отметил, что возле остановки валяется много мусора, который никто не убирает.

«Администрация Балашихи рассмотрела обращение по вопросу очистки остановочного пункта на улице Третьяка автомобильной дороги в микрорайоне Авиаторов Балашихи и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по очистке указанного остановочного пункта выполнены. Фотоматериалы прилагаются», – сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.