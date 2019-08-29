РИАМО - 29 авг. В столице с начала года перечень долгостроев сократился на 39 объектов, на 17-ти из которых возобновилось строительство, а семь уже сдали в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

В число объектов, которым дали разрешение на ввод в эксплуатацию, попали культурно-деловой центр на Абрамцевской улице в районе Лианозово на северо-востоке Москвы, спортивно-оздоровительный комплекс в Марьине на юго-востоке, а также магазин «Верный» на улице Островитяново в Конькове на юго-западе.

«Работа по сокращению объектов незавершенного строительства, расположенных на территории города, организована в 2011 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, списки долгостроев ежегодно актуализируются», — сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

На 15 объектах в столице возобновилось строительство. В центре столицы снова начали возводить подземную автостоянку к жилому дому по адресу: 4-й Красносельский переулок, дом №5. Также выдано разрешение на строительство федерального общежития в составе Московского государственного гуманитарно-экономического университета в районе Метрогородок на востоке города.

На улице Ижорской на севере города снова строится инвестиционный объект офисно-делового назначения. На остальных семнадцати участках либо выполнили демонтаж конструкции с проведением благоустройства, либо отказались от начатого строительства и привели территории в надлежащее состояние.

«Такие непривлекательные места на карте города сразу же становятся объектом пристального внимания властей и дополнительно включаются в перечень, по ним начинается системная работа в рамках еженедельных штабов в Стройкомплексе, поскольку наша конечная цель не допустить появление «недостроев» в Москве», — подчеркнул Левкин.

В заключение он обратил внимание, что сейчас оперативная группа при департаменте строительной политики города Москвы держит на контроле 273 таких объекта.