РИАМО - 29 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проверили готовность к открытию нового корпуса лицея №3 в Домодедове, новый корпус позволит учебному заведению перейти на работу в одну смену, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Новый корпус МАОУ «Домодедовский лицей №3» построен в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Это современная школа на 275 человек. Здесь все самое современное оборудование: компьютеры, электронные доски, совмещенные с последними технологиями. Прекрасная школа», - сказал Воробьев.

Он добавил, что в Подмосковье к 1 сентября откроются 12 новых школ, еще столько же новых учебных заведений примут детей до конца года. Всего с начала года в Московской области было начато строительство 50 школ.

В новом здании разместится основной корпус Домодедовского лицея №3 имени Героя Советского Союза Ю. П. Максимова, где будут заниматься ученики средней и старшей школ. Для учащихся 10-х и 11-х классов будут реализованы программы профильного обучения: технологического, естественнонаучного и универсального направлений. Также планируется открытие двух инженерных классов.

Кроме того, новый корпус позволит лицею перейти на односменное обучение детей.

«Эта школа, можно сказать, подарок судьбы. Лицей №3 уже свыше 25 лет работает в двухсменном режиме. С 1 сентября это уже станет историей. В новый учебный год мы входим в односменном режиме. Все дети будут обучаться в первую смену», - подчеркнула директор лицея Наталия Киселева.