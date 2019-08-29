РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 29 авг. Жилой дом №2 на улице Бондарева в подмосковном Дзержинском могут признать аварийным и подлежащим расселению, сообщила временно исполняющий полномочия главы Людмила Иванова.

Иванова провела встречу с жителями дома №2 на улице Бондарева. Они пожаловались на прохудившуюся кровлю, неблагоустроенную внутридворовую территорию, коммуникации, плохое состояние подъездов.

«Администрацией составлен список домов, которые попали в группу чрезвычайной ситуации и требуют обязательного ремонта кровли или замены лифтов. Мы ждем решения областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы получить средства и приступить к выполнению работ. Дом на Бондарева, 2 – в этом списке. Капитальным ремонтом проблему состояния дома не решить. Стоит вопрос о признании дома аварийным и подлежащим расселению. Но, прежде чем принять такое решение, нужно понять, куда переселять людей», – написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что администрация связывается с министерством жилищной политики Подмосковья, с которым обсудит вопросы участия в госпрограмме переселения. В ближайшие дни силами управляющей компании «СЭР» будут исправлены точечные проблемы, которые можно решить в оперативном порядке. ⠀

«Назначили следующую встречу на 12 сентября. Будем пробовать и помогать. Я понимаю, любые слова тают, как снег. А о власти судят по делам», – заключила Иванова.