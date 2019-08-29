В последние выходные лета жители Московского региона смогут отправиться в Жуковский на авиасалон МАКС 2019 – событие, которого ждали два года все поклонники авиации, а также посетить «Пестрое небо» в Царицыне и Фестиваль исторических садов, фестиваль барберов и тату в «Сокольниках», закрытие «Спасской башни» и фестиваль Греции в Саду «Эрмитаж». Помимо фестивалей, можно будет отметить День знаний в парке «Зарядье» и на ВДНХ.

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ПЯТНИЦА, 30 августа

Авиасалон МАКС-2019

Международный авиакосмический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском открыт для массовых посещений с 30 августа по 1 сентября. Посетителей ждет шатер Центра подготовки космонавтов, где можно примерить космический скафандр и сделать в нем фото; стенд компании Airbus, авиационное шоу и даже возможность прилететь в Раменское на вертолете. Из российских новинок на фестивале представят легкий многоцелевой самолет МАИ-411, а также пассажирский магистральный самолет XXI века МС-21 и легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. В лайнер можно будет подняться и оказаться в пассажирском салоне. Впервые на статической экспозиции окажется Су-57 – самый современный российский истребитель пятого поколения, а китайцы привезут свой первый среднемагистральный самолет С919 и беспилотники. Также гости МАКС-2019 увидят самолеты деловой авиации, на которых летают бизнесмены, политики и звезды. Среди них – реактивный бизнес-джет швейцарской компании Pilatus РС-24. Многие участники статической экспозиции пролетят над зрителями.

Самая ожидаемая часть программы – летные шоу пилотажных групп «Русские витязи», «Стрижи» и «Соколы России», группы ДОСААФ России «Русь» и латвийских «Baltic Bees». Демонстрационные полеты покажут и легкие поршневые самолеты частных пилотажных групп «Колибри» и «Первый полет». Подробный гид по авиасалону читайте здесь.

Где: Москва, Жуковский, аэродром Раменское

Цена: от 1000 рублей

Открытие авиасалона МАКС‑2019 в Жуковском>>

Фестиваль исторических садов

© сайт музея-заповедника «Царицыно»

Фестиваль исторических садов с 29 августа по 8 сентября пройдет в «Царицыне». Лучшие специалисты садового искусства представят творческую интерпретацию канонических образцов, традиционных приемов и стилей. В частности, садовые композиции представят ГМЗ «Царское Село», Летний сад, музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», музей-заповедник «Горки Ленинские», Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник и пр. На фестивале можно посетить «Лабораторию садовых советов» и получить консультации у ландшафтных дизайнеров и агрономов по вопросам создания сада и ухода за растениями. Для детей проведут флористические и экологические мастер-классы, игры и конкурсы.

Где: Москва, музей-заповедник «Царицыно»

Цена: бесплатно

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Закрытие фестиваля «Шереметевские сезоны»

© пресс-служба фонда Бельканто

На закрытии фестиваля «Шереметевские сезоны» в усадьбе Кусково 30 августа выступит «самая красивая пианистка планеты» Вики Ли – композитор и исполнитель-виртуоз из Кореи. В карьере Вики Ли – выступления на сценах главных площадок мира, таких как «Карнеги-Холл» в Нью-Йорке и «Сантори-Холл» в Токио. В Большой каменной оранжерее усадьбы она исполнит этюды-картины Рахманинова, прелюдии Дебюсси, скерцо Шопена и «Лунная соната» Бетховена. Начало концерта в 19.00.

Где: Москва, усадьба Кусково

Цена: от 1800 рублей

Премьера Органного сериала в Соборе Петра и Павла

© предоставлено организаторами

Премьера проекта «Хорошо темперированная мистификация» от фонда «Бельканто» состоится 30 августа в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Это музыкально-историческое путешествие по хронике жизни великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. В основе – роман Эстер Мейнелл, которая написала его якобы по воспоминаниям второй жены композитора Анны Магдалены Бах. Хотя было доказано, что это художественный вымысел, книга стала очень популярной. Под сводами лютеранского собора актриса театра и кино Ксения Кутепова прочитает «Эпизод первый: явление Себастьяна» в сопровождении исторического органа фирмы «Зауэр».

Где: Москва, Старосадский переулок, 7

Цена: от 800 рублей

СУББОТА, 31 августа

Glam Go Fest

© сайт клуба ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

Музыкальный фестиваль Glam Go Fest 31 августа пройдет в ГЛАВCLUB Green Concert. Тема фестиваля – парки аттракционов, которым будут посвящены декорации и развлечения. Хедлайнером станет американский рэпер J.I.D. Также выступят рэп-исполнители GONE.Fludd, Iroh, Cakeboy, M'Dee, Big Baby Tape, Flipper Floyd, Plohoyparen, Зараза и МС Сенечка.

Где: Москва, ГЛАВCLUB Green Concert

Цена: от 900 до 2300 рублей

Barber Connect Russia 2019

© предоставлено организаторами

Международный слет барберов и тату-мастеров Barber Connect Russia с 31 августа по 1 сентября пройдет в «Сокольниках». Темой фестиваля стал «кочевой цирк», поэтому все пространство будет стилизовано под шапито. В программе: метание ножей, акробатические номера, бурлеск, магические выступления иллюзионистов и многое другое. В этом году впервые форум станет международным и соберет на одной площадке не только российских мастеров, но и 60 профессионалов из США, Канады, Великобритании, Австралии, Испании, Италии, Японии и других стран. Именитые мастера тату и барберы проведут воркшопы, лекции, мастер-классы и выберут лучших участников баттлов. На фестивале можно будет сделать стрижку или татуировку.

Где: Москва, КВЦ «Сокольники»

Цена: от 2000 до 3000 рублей

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Фестиваль греческой культуры в Москве

© страница мероприятия в социальной сети Facebook

Фестиваль греческой культуры 31 августа пройдет в саду «Эрмитаж». В программе – выступления известных артистов, театральные постановки и перфомансы, конкурсы и подарки от туроператоров. На фестивале можно будет попробовать блюда греческой и кипрской кухни. Также пройдет ярмарка греческих продуктов и фотовыставка «Греческих красот» и ретро-плакатов.

Где: Москва, сад «Эрмитаж»

Цена: бесплатно

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Фестиваль «Пестрое небо» в Царицыне

© страница фестиваля в социальной сети Facebook

Осенний фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» 31 августа и 1 сентября пройдет на территории музея-заповедника «Царицыно». В программе – запуск самого большого змея России длиной 30 метров, наземные инсталляции сад ветра, мастер-классы по изготовлению воздушных змеев для детей, бои на роккаку и пр. На фестивале будет устроен фудкорт от команды 605Crew.

Где: Москва, берег Нижнего Царицынского пруда

Цена: бесплатно

Битва бургеров и фалафелей

© страница мероприятия в социальной сети Facebook

Битва бургеров и фалафелей 31 августа и 1 сентября состоится в центре дизайна Artplay. Лучшие фалафельные и бургерные Москвы сразятся, чтобы доказать, что их уличная еда самая лучшая. Более 70 участников представят веганский стритфуд, изысканные сладости, снэки и перекусы, суперфуды и спортивное питание.

Где: Москва, центр дизайна Artplay

Цена: вход свободный

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 сентября

Закрытие фестиваля «Спасская башня - 2019»

© предоставлено организаторами

Международный фестиваль оркестров «Спасская башня – 2019» 1 сентября закроется на Красной площади. В день закрытия посетителей ждет не только красочное музыкально-театральное действо, но и выступление Мирей Матье. В программе: военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты. Для детей на фестивале устроено семь тематических площадок: сцена детского городка, творческий, исторический, музыкальный, патриотический и военный шатры, а также автодром.

Где: Москва, Красная площадь

Цена: от 2200 до 10000 рублей

1 сентября в «Зарядье»

Программу для школьников на День знаний подготовили и в парке «Зарядье». 1 сентября здесь можно будет бесплатно посетить медиакомплекс «Машина времени», пленэр по пейзажам и мастер-классы по оригами и росписи футболок на Большом лугу, а также научные программы, экскурсии и викторины, которые пройдут в лаборатории Заповедного посольства и во Флорариуме (запись на сайте). По регистрации также все желающие смогут отправиться на обзорные экскурсии по парку, которые стартуют от Медиацентра.

Где: Москва, парк «Зарядье»

Цена: бесплатно

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День знаний на ВДНХ

© сайт ВДНХ

В выходные на ВДНХ продолжится фестиваль уличной культуры «Ритм моего горда». В субботу пройдет фестиваль идей и технологий Rukami, выходные Seasons в Парке ремесел, а также молодежный фестиваль «PROлето», в рамках которого у Главного входа и в Зеленом театре пройдут концерты под открытым небом.

День знаний на ВДНХ начнется парадом кадетского движения у арки Главного входа, затем пройдет торжественная линейка. В Южном сквере стартует благотворительная акция «Забег во благо». В 12:00 на основной сцене фестиваля «Ритм моего города» выступят диджеи. В 15:00 гостей ждет этап мирового уровня DMC Battle. Кульминацией программы станут премьера постановки Алексея Чернова «Электрические сны» и сет проекта «кАчевники!». В 19:30 на крыше павильона «Рабочий и колхозница» выступит группа Jukebox Trio, которая совмещает стили битбокс и а-капелла.

Где: Москва, ВДНХ

Цена: бесплатно

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