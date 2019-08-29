РИАМО - 29 авг. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в Instagram дала советы своим подписчикам, которые столкнулись с рассылкой сообщений-страшилок своим детям.

Как отметила омбудсмен, сегодня детские страшилки стали гораздо более пугающими, чем раньше. Это уже не истории про черную-черную комнату или про монстров под кроватью. Современные дети рассылают друг другу сообщения по телефону, смысл которых – запугать, попросить выполнить задание, а в случае невыполнения пообещать печальной участи ребенку или его родным.

«Многие школьники, особенно в «началке», очень боятся таких историй и часто не рассказывают об этом своим родителям... Поговорите с ними сами! Постарайтесь объяснить, что все это выдумка. Что страшные обещания – чья-то злая шутка, не более», – добавила Мишонова.

Также она посоветовала родителям придумать вместе с ребенком смешной ответ на сообщение-страшилку, отправить его и понаблюдать за реакцией спамера. При этом сочинителей шокирующих сообщений Мишонова назвала «дурундуками».

«Важно объяснить ребенку, что вы всегда за него! Что чем бы его ни пугали, он может об этом рассказать вам, довериться. Что вы вместе всегда найдете выход! Важно не дать ребенку замкнуться, зациклиться на своих страхах», – добавила детский омбудсмен.