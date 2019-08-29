РИАМО – 29 авг. Причиной смерти известного российского киноактера Александра Числова могло стать осложнение, вызванное пневмонией, пишет Федеральное агентство новостей.

Числов скончался на 55-м году жизни.

«В середине текущего месяца Числов был экстренно доставлен в одну из столичных клиник. По предварительным данным, утром 29 августа он умер в отделении реанимации. Причиной смерти могло стать обострение пневмонии», – говорится в материале.

О дате и месте похорон станет известно позже.

Числов родился в 1964 году в Грозном. Актер известен по множеству эпизодических ролей. Одними из самых запоминающихся образов стали те, что он притворил в жизнь в сериалах «Папины дочки» и «Каменская», а также фильмах «Знахарь» и «Легенда № 17». Всего же он сыграл в 150 многосерийных и полнометражных картинах.