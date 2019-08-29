РИАМО – 29 авг. Агрегатор объявлений «Юла» составил список самых трендовых товаров 2019 года, первое место заняли умные часы, пишет в четверг Федеральное агентства новостей.

«Каждый день на «Юле» продаются тысячи товаров. Но вокруг некоторых создается настоящий ажиотаж — их ищут, обсуждают и покупают с особым энтузиазмом. Мы изучили пользовательскую активность и составили рейтинг самых хайповых (трендовых) товаров за последний год», — говорится в сообщении.

Смарт-часы добавляли в избранное и покупали в два раза чаще, чем два ближайших товара-конкурента вместе взятых. Далее в рейтинге идут фитнес-браслеты, их добавили в избранное 750 тысяч человек. Затем — беспроводные наушники AirPods.

Четвертую строчку в списке заняли электросамокаты. Далее — смартфоны iPhone XS/XR, Xiaomi Mi 8, Huawei Mate 20 и Samsung Galaxy Note.

В топ-20 также можно найти квадрокоптеры, кроссовки Balenciaga, купюры с символикой ЧМ-2018, мишек из искусственных роз, неоновые маски, акул из IKEA и даже картонные фигуры Ольги Бузовой.