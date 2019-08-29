РИАМО - 29 авг. В Подмосковье назвали лучших перевозчиков общественного транспорта региона за второй квартал 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В рейтинг вошли 10 перевозчиков, задействованных в транспортном обслуживании населения. В тройку лидеров входят перевозчики ООО «Скиф Транс» из городского округа Подольск, ООО «Автотранссервис-2» из городского округа Серпухов, АО «Мострансавто», — говорится в сообщении.

Четвертое место в рейтинге занимает МУП «Подольский троллейбус». Пятое и шестое место — ООО «Аавтотрансмобил» (Раменский городской округ) и ГУП МО «Мособлэктротранс» из Коломенского городского округа. На седьмом месте находится ООО «Контраст Плюс» (городской округ Электросталь). На восьмом месте находится ООО «Автолидер» (городской округ Балашиха), улучшивший показатель в рейтинге на 51 строчку.

Замыкают список лидеров перевозчики ООО «Альфа – Мобил М» и ООО «АвтоТранс» из Балашихи, который улучшил показатель в рейтинге на 98 пунктов.

При составлении рейтинга учитываются регулярность и количество выполненных рейсов, количество транзакций по оплате проезда безналичным способом, а также количество поступивших жалоб от жителей на портал «Добродел» и соответствие стандарту по возрасту автобусов. Кроме того, учитывается предоставление данных в Региональную навигационно-информационную систему Московской области, отсутствие ДТП по вине водителей.

В Московской области рейтингуются все перевозчики региона. Перевозчики, в работе которых зафиксировано несоблюдение расписания, маршрутов, транспортной работы будут вызваны на рабочую группу при министерстве транспорта, которая проходит раз в квартал.