РИАМО - 29 авг. Для аграриев Московской области текущий год стал весьма сложным, так как сильная жара сменилась холодом с дождями, что отразилось, к примеру, на урожайности зерновых, сказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«В начале весны-лета были очень жаркие дни, почти не было дождей, а в это время идет активная вегетация, набор силы растений. Конечно, влаги не хватило. А в период массовой уборки, совсем недавно, стояла холодная и дождливая погода, которая осложняла работу наших аграриев», – сказал Разин.

Он отметил, что в целом по региону наблюдается положительный сбор по овощам и картофелю, который не уступает показателям прошлого года. Ожидается, что порядка 380-390 тысяч тонн картофеля и почти столько же зерновых будет собрано к концу года. Однако некоторым культурам погодные условия все-таки помешали.

«По зерновым, к сожалению, валовый сбор будет меньше, чем в прошлом году. Если в среднем в прошлом году урожайность была порядка 33 центнеров с гектара, то в этом с учетом климатических условий имеем в среднем порядка 27 центнеров. В прошлом году собрали порядка 400 тысяч тонн, а в этом году, конечно, чуть-чуть перевалим за 300 тысяч тонн», – заключил Разин.