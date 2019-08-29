РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 авг. В текущем году в деревне Пуршево подмосковной Балашихи проложат более 300 метров водовода, это решит проблему перебоев с водоснабжением, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы члена фракции «Единая Россия», депутата Мособлдумы Тараса Ефимова.

Парламентарий встретился с жителями улицы Центральная в деревне Пуршево. Жители рассказали депутату, что низкое давление воды особенно заметно в жаркие дни. Они отметили, что после того, как воду включают, от напора лопаются трубы.

«Мы обсудили данный вопрос с представителем водоканала. Решение найдено – в этом году от ВЗУ №6 протянут 300 метров водовода, и горожане получат чистую питьевую воду без перебоев», – сказал Ефимов.

Он добавил, что до конца текущего года в Балашихе по программе губернатора Подмосковья «Чистая вода» отремонтируют пять водозаборных узлов.

На реконструкцию инженерных сетей водоснабжения и водоотведения заложено около 600 миллионов рублей.