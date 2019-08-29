РИАМО - 29 авг. Проект «Город открытий» начнется в Москве в октябре 2019 года, он подразумевает ряд специальных экскурсий для школьников из регионов, сообщил РИАМО в четверг ведущий эксперт Центра исследования современного детства Института образования Алексей Обухов.

«Город открытий» подразумевает, что Москва становится более открыта для школьников из регионов и они смогут открыть для себя Москву. . Они выберут то, что им интересно, то, что необычно для простого туриста, и они это изучают. Очень важный момент, что они не просто смотрят, не просто им рассказывают. У них есть исследовательские вопросы, они пытаются сами найти на них ответы на определенных объектах», - сказал Обухов.

По его словам, проект предусматривается прежде всего для школьников из регионов, но принять в нем участие могут также столичные школьники.

«Где-то с октября стартуют пилотные группы, которые отработают методику, и она будет доведена до совершенства, до цифровых платформ и так далее. . Уже массово она будет запускаться с зимы 2020 года», - отметил Обухов.