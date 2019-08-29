РИАМО - 29 авг. С начала 2019 года государственная социальная помощь оказана 70256 жителям Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величин прожиточных минимумов, установленных в Московской области для основных социально – демографических групп населения», – сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

По ее словам, для назначения государственной социальной помощи необходимо обратиться в орган соцзащиты по месту жительства. Размер выплат рассчитывается исходя из сведений о доходах за три последних месяца.

«Денежная выплата на одного члена семьи составляет до 1 тысячи рублей в месяц, не должна превышать 6 тысяч рублей в календарном году», – подытожила Фаевская.