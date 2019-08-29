РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 авг. В Балашихе в четверг претенденты на соискание премии губернатора «Наше Подмосковье» начали защищать свои проекты, члены совета будут слушать презентации в течение двух дней, всего в первый день жюри рассмотрит более 420 проектов, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московкой области Андреем Воробьевым для поддержки социальных инициатив жителей региона и присуждается за реализованные или находящиеся в стадии реализации социальные проекты, направленные на развитие области.

«Сегодня (29 августа – ред.) в многофункциональном центре Балашихи стартовала защита проектов соискателями губернаторской премии «Наше Подмосковье», которая пройдет в течение двух дней. В первый день экспертное жюри рассмотрит около 423 проектов, а завтра – в микрорайоне Железнодорожный – более 300 проектов, всего же в 2019 году балашихинцы направили на соискание премии 743 проекта», – сказала Щипанова.

Она добавила, что каждому соискателю отводится около трех минут для выступления. При оценке материала эксперты обращают внимание на проекты, которые делаются во внеурочное время и из внебюджетных средств, учитываются охват аудитории, открытость и активность соискателя премии. При этом проекты жителей горокруга в текущем году приобрели еще большую социальную значимость по сравнению с прошлым годом.

В составе экспертного жюри премии – представитель Главного управления социальных коммуникаций Московской области Маргарита Черкашина, член совета по присуждению премии Елена Успенская, член Общественной палаты Московской области Гузель Камаева, начальник отдела социального развития администрации Балашихи Елена Щипанова.

Проекты на присуждение премии подавались в четырех номинациях: «Экология», «Творчество и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность», «Прорыв». В нынешнем году премия едина для всех четырех номинаций и составляет 180 тысяч рублей.

Презентация проектов продлится в четверг в МФЦ Балашихи до 18:00 по адресу: улица Советская, дом №4А, а 30 августа защита проектов состоится с 10:00 до 18:00 в общественно-политическом центре в микрорайоне Железнодорожный по адресу: улица Октябрьская, дом №17.

Всем участникам презентации проектов необходимо иметь при себе паспорт.

Авторы, которые не смогут прибыть в эти два дня для защиты своих работ, будут проинформированы о возможности презентовать проекты в доме правительства Московской области в другие дополнительные дни.