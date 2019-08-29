РИАМО - 29 авг. Пользователям Сети стала доступна карта площадок для занятий воркаутом на территории Московской области, карта размещена на официальном портале регионального правительства.

Общее число подмосковных площадок для занятий спортом на улице превышает 350. На опубликованной карте можно найти информацию о месторасположении площадок и установленном оборудовании (турники, шведские стенки, гимнастические кольца, перекладины для отжиманий, скамьи для упражнений на пресс и так далее).

Воркаут-площадки в Московской области располагаются во дворах, парках, на территориях стадионов и образовательных учреждений. Каждый год открываются новые площадки, при этом учитываются потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Жители Подмосковья могут принять участие в бесплатной образовательно-тренировочной программе «SOTKA: 100-дневный воркаут». Ее авторы поставили перед собой цель помочь как можно большему количеству людей привести себя в отличную форму и приобрести базовые знания в области тренировок, питания, саморазвития, фитнеса и воркаута.