РИАМО – 29 авг. Сокращение рабочего времени при переходе на четырехдневную рабочую неделю потребует найма новых сотрудников, кроме того необходимо будет выделить средства для оплаты ситуации, при которой человек будет меньше работать, сообщил директор центра прикладной экономики Юрий Белоусов.

Эксперты министерства труда и соцзащиты до конца сентября оценят последствия для российской экономики от перехода на четырехдневную рабочую неделю. Такое поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Сокращение рабочего времени потребует нанять новых работников, чтобы сохранить производительность на старом уровне, а это дополнительные деньги. Кто-то ведь должен будет оплачивать ситуацию, когда, как нам говорят, человек станет меньше работать, но будет продолжать получать зарплату. Сегодня ни у государства, ни у бизнеса я таких денег не вижу», — сказал Белоусов в эфире Радио «Комсомольская правда».

Журналист и политолог Георгий Бовт отметил, что люди не готовы к такому резкому изменению графика.

«В целом ряде развитых стран эта тема действительно обсуждается. Многие фирмы в Великобритании, Скандинавии переходят на 35- и даже 29-часовую рабочую неделю. Зарплата при этом сохраняется. Но почему поднимается эта тема? Как будто в стране проблем других нет», — добавил Бовт.

По подсчетам российских специалистов, если люди будут работать четыре дня в неделю по восемь часов, то рабочее время сократится на 20%. И примерно на столько же снизится объем производства товаров и услуг, а значит, на 20% может сократиться и ВВП страны.