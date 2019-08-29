РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. В подмосковном Подольске учителя предложили антибюрократические инициативы на дискуссионной площадке в лицее №26, их изучат на региональной и федеральной площадке «Благополучие человека», сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В Подольске 28 августа прошла дискуссия учителей по поводу снижения бюрократической нагрузки на педработников.

«Педагоги сошлись на необходимости четкого закрепления за каждым учителем только тех видов работ и того обязательного рабочего времени, которое подлежит оплате, поскольку многие нововведения в части организации учебного процесса и отчетности не находят своего отображения в педагогической и рабочей нагрузке», – сказал сотрудник.

В ходе обсуждения преподаватели смогли внести свои предложения, в частности, касающиеся информационных запросов и подготовки внутренней отчетности. Работу дискуссионной площадки возглавила член фракции «Единая Россия» совета депутатов городского округа Подольск Лариса Устинова. В своем обращении к педагогам она отметила важность реализуемого проекта.

«Основная цель работы нашей площадки – это выработка реальных предложений по снижению административной нагрузки на педагогов. Никто кроме вас не скажет, чего конкретно не хватает, а что необходимо оптимизировать. Подготовленные предложения тщательно изучат и проанализируют на региональной и федеральной площадке «Благополучие человека», – сказала Устинова.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея №26 Надежда Ведерникова выступила с предложением о необходимости внесения поправок в статьи №№6 и 8 закона «Об образовании в Российской Федерации» в части закрепления исчерпывающего перечня документов и отчетов, которые должен составлять учитель.

В ходе дискуссии учитель русского языка Наталья Виленская предложила создать единую базу данных для упрощения сбора и систематизации запрашиваемой информации и тем самым ограничить любые попытки истребования отчетов в нарушение установленных норм.

Все вопросы, поднятые на обсуждении, будут тщательным образом изучены и проработаны.