Пройдите викторину РИАМО ко Дню знаний и попытайтесь вспомнить то, что знает каждый пятиклассник.

12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый

12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый (1/12)

50-40 тысяч лет назад

200-100 тысяч лет назад

Около 2 миллионов лет назад

12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый (2/12)

12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый (3/12)

От чего по преданию погиб древнерусский князь Олег?

12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый (4/12)

У Тургенева сказано, что спасенный Герасимом щенок превратился «в очень ладную собачку испанской породы, с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами».

Какой породы была собака Муму из рассказа И. С. Тургенева?

12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый (5/12)

Решите задачку. Три курицы за три дня снесли три яйца. Сколько яиц снесут 6 куриц за 6 дней?

12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый (6/12)

Каждый человек раздал по шесть фото (всем, кроме себя), а всего было семь человек: 6х7 равно 42.

Семь человек обменялись фотографиями. Сколько всего раздали фотографий?

12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый (7/12)

12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый (8/12)

О том, что на ноль делить нельзя, знают все школьники. А можно ли умножать на ноль?