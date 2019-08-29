12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый
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Пройдите викторину РИАМО ко Дню знаний и попытайтесь вспомнить то, что знает каждый пятиклассник.
12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый (1/12)
Сколько ног у улитки?
12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый (2/12)
Когда появился древнейший человек?
12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый (3/12)
Что на географической карте отмечают коричневым цветом?
12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый (4/12)
От чего по преданию погиб древнерусский князь Олег?
12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый (5/12)
Какой породы была собака Муму из рассказа И. С. Тургенева?
12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый (6/12)
Решите задачку. Три курицы за три дня снесли три яйца. Сколько яиц снесут 6 куриц за 6 дней?
12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый (7/12)
Семь человек обменялись фотографиями. Сколько всего раздали фотографий?
12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый (8/12)
О том, что на ноль делить нельзя, знают все школьники. А можно ли умножать на ноль?
12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый (9/12)
0,5 км – сколько это в дециметрах?
12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый (10/12)
О чем этот стишок из школьной программы: Гнать, держать, смотреть и видеть, Дышать, слышать, ненавидеть, И зависеть, и вертеть, И обидеть, и терпеть.
12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый (11/12)
Какое это число – LXXXVIII?
12 вопросов из школьной программы, на которые ответит не каждый взрослый (12/12)
Сколько дополнений в предложении: Стильный человек создает собственный, неповторимый, оригинальный образ.
Отличник
Вашим детям повезло, потому что вы – бесплатный репетитор по всем предметам. Сколько бы лет после школы ни прошло, вы помните про антропогенез, спряжения глаголов в русском языке и сможете хоть сейчас раскрасить карту по географии!
Хорошист
Жирные пятерки красовались у вас в дневнике в начальной школе, а потом вы стали прятать «шпоры» в пенал и списывать у отличницы, чтобы не огорчать родителей. Впрочем, это не мешает вам с легкостью решать задачки на логику и грамотно писать, а для того, чтобы вспомнить спряжения глаголов и эволюцию первобытных людей, вам проще погуглить.
Двоечник
Ну, как можно не знать таких простых вещей, возмущались учителя и родители. Вы же как будто знали, что скоро появится «Гугл», поэтому считали ворон на уроках и болтали с соседом по парте. Не беда, пройти школьную программу еще есть шанс, делая «домашку» вместе с ребенком-первоклашкой. Заодно и много нового узнаете!
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