РИАМО - 29 авг. Полицейские начали проверку информации о стрельбе по жилым домам в подмосковном Одинцове, официальных обращений и заявлений от граждан пока не поступало, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в СМИ появилась информация, что мужчина в Одинцове открыл стрельбу по окнам жилого дома. По словам очевидцев, неизвестный в течение двух дней стрелял по окнам квартир.

«Мы проверяем информацию <…>. На данный момент она не соответствует действительности», - сказал собеседник агентства.

По его словам, официальных обращений и заявлений по факту стрельбы по окнам жилых домов от граждан не поступало.