РИАМО - 29 авг. Пользователям сервиса «Яндекс.Такси» из Москвы теперь доступна новая услуга — «Доставка», посылки будут развозить лучшие водители, рейтинг которых не ниже 4,8 балла, говорится в сообщении пресс-служба «Яндекс.Такси».

«Доставку выполняют лучшие водители, давно работающие с заказами Яндекс.Такси, с рейтингом не ниже 4,8 из 5 баллов. <…> Пока «Доставка» работает только в Москве», - говорится в сообщении.

Минимальная стоимость — 249 рублей. В эту сумму входят первые шесть минут и два километра поездки.

Москва выбрана первым регионом для введения услуги, однако планируется, что сервис станет доступен и в других городах.