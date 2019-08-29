РИАМО - 29 авг. Московская область активно экспортирует продукцию агропромышленного комплекса, но основная задача — обеспечение продовольственной корзины жителей Подмосковья и Москвы, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Если говорить об экспорте, Московская область в целом экспортирует продукции агропромышленного комплекса более чем на 800 миллионов долларов», - сказал Разин.

При этом он подчеркнул, что в основном это результат деятельности перерабатывающей промышленности, то есть не сырье, а уже переработанная продукция.

«Скажем, всеми известные чипсы Lay's делаются в том числе в Московской области и из подмосковного картофеля, который выращивается в Коломне, Озерах. <…> Впоследствии данная продукция продается по всей стране, а также за рубежом. Кроме этого, есть у нас опыт поставки зерна в дальнее зарубежье, неплохо работаем по гороху — поставляем в страны Евросоюза», - поделился Разин.

Министр также отметил, что основной задачей агропромышленного комплекса Подмосковья является обеспечение продовольственной корзины жителей области и столицы, поэтому массово продукты поступают в торговые сети Московского региона или на переработку в местные предприятия пищевой промышленности. А Московская область является регионом номер один по перерабатывающим предприятиям пищевой промышленности.