РИАМО – 29 авг. В рамках фестиваля «PRO лето» на проспекте Академика Сахарова в Москве 31 августа будут работать семь спортивных площадок, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

«Взрослых и детей ждет увлекательная спортивная программа: шоу хайлайнеров и BMX’еров, мастер-классы по слэклайну, SUP-серфингу, уличным танцам, воркауту и панна-футболу», – говорится в сообщении.

Показательные выступления по хайлайну станут самым зрелишным мероприятием фестиваля. Спортсмены будут ходить по стропе длиной 350 метров натянутой между двумя подъемными кранами на высоте 40 метров. Попробовать себя в качестве канатоходца смогут все желающие на площадке слэклайн в рамках мастер-классов.

Вход на фестиваль и участие во всех событиях – бесплатное. Время проведения мероприятий – с 13:30 до 20:00. С 14:00 до 20:00 на проспекте Академика Сахарова пройдут концерты популярных исполнителей, а с 19:00 до 23:00 на ВДНХ пройдет финальный концерт фестиваля.

Кроме того, 31 августа в парках культуры и отдыха пройдут выступления иностранных коллективов – участников международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».