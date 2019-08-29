РИАМО - 29 авг. Прогноз по ночным заморозкам в Подмосковье не оправдался, температура осталась положительной, в ближайшие пять дней отрицательных температур также не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

В ночь на четверг атмосферное давление повысилось до 758,3 миллиметра ртутного столба. Температура на ВДНХ опустилась до 7,4 градуса. В центре Москвы было больше 10 градусов. Ранее синоптики прогнозировали, что в Подмосковье в минувшую ночь могут произойти заморозки.

«Прошедшая ночь не стала самой холодной в этом месяце! Минимум месяца остается за 5 августа с температурой 6,7 градуса. И в Подмосковье температура воздуха оставалась положительной — минимальная оказалась не ниже 3 градусов», — говорится в сообщении.

В ближайшие пять дней температура в регионе не будет опускаться до отрицательных значений по ночам.