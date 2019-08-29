РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. В Подольске сотрудники полиции задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в разбое, он избил 31-летнего мужчину и забрал у него мобильный телефон с беспроводными наушниками, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 31-летнего местного жителя, которого на проспекте Юных Ленинцев избил неизвестный и украл у него мобильный телефон и беспроводные наушники. Сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 43-летнего местного жителя. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Подольским городским судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.