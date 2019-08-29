РИАМО - 29 авг. Сотрудники природоохранного фонда «Верховье», обследующие проектируемые ООПТ, обнаружили в городском округе Лотошино местообитания краснокнижных видов животных и растений, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

«Здесь впервые обнаружена популяция растения венерин башмачок, внесенного в Красную книгу Московской области, причем популяция редкая по обилию: зафиксировано более 100 цветущих растений. Рядом находится не менее обильная популяция другого краснокнижного растения – турчи болотной», – отмечается в материале.

Кроме того, в проектируемом заказнике найдены несколько видов краснокнижной фауны: малый подорлик (гнездится в лесном массиве на протяжении ряда лет), белый аист (постоянное гнездо в окрестностях заказника известно более 25 лет), черный коршун, серый журавль, обыкновенная гадюка, жуки навозник весенний и рогачик скромный, муха ляфрия горбатая, бабочки мнемозина, переливница большая, червонец непарный.

Экологи отмечают биологическое многообразие этих мест, сохранившееся благодаря практически нетронутым лесам. На всей территории будущего заказника высока плотность копытных животных – лосей, кабанов, благородных оленей, по опушкам – косуль.

В лесах Подмосковья нашли редчайший гриб необычной формы>>