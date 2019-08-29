РИАМО – 29 авг. По итогам первого полугодия 2019 года, средняя заработная плата учителей в столичных школах составила 114 тысяч рублей, передает ТАСС.

«Я в прошлом году сказал, что заработная плата московских учителей должна к концу года достигнуть 100 тысяч рублей, мне мало кто поверил. В первом полугодии 2019 года средняя зарплата московских учителей достигла 114 тысяч рублей», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин на городском педсовете в рамках Московского международного форума «Город образования» на ВДНХ.

По его словам, все учителя, занимающиеся Московской электронной школой, получают надбавку в 10 тысяч рублей. Кроме того, классные руководители получают специальную надбавку за классное руководство.

Международный форум «Город образования» проходит на ВДНХ в Москве с 29 августа по 1 сентября.

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