РИАМО - 29 авг. Пьяная ссора двух сожителей закончилась убийством в Раменском округе, тело погибшей нашли вечером 27 августа, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Вечером 27 августа в деревне Верея Раменского горокруга обнаружили труп женщины 1989 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области сожитель погибшей», – сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.